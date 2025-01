Pallanuoto, il TeLiMar batte l’Onda Forte nel primo turno di ritorno

Lo Cascio: "Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti"

L’imperativo della vigilia era vincere e così è stato. Alla piscina del Centro federale Valco San Paolo di Roma, il TeLiMar batte l’Onda Forte 14-12 nel primo turno di ritorno della Serie A1 di pallanuoto. Non bastano 7 gol a Moskov per regalare ai capitolini la prima vittoria in campionato, che arriva, invece, per il club dell’Addaura.

Successo che fa morale per i palermitani, dopo le tre sconfitte consecutive contro avversarie ben più attrezzate. Match in equilibrio per quasi tre tempi. Più volte gli uomini allenati da Baldineti provano a scappare, ma i padroni di casa riescono sempre a farsi sotto, fino alla fine della terza frazione. Nonostante le reti del capocannoniere del campionato, però, la concentrazione dei rossoverdeblù resta massima fino alla fine, permettendo di portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza, visto l’impegno proibitivo di sabato prossimo a Terrasini contro l’AN Brescia.

“Fondamentale era vincere e ci siamo riusciti – commenta a caldo il capitano Francesco Paolo Lo Cascio –. Potevamo certamente giocare meglio, ma queste partite diventano pesanti quando perdi tante sfide di fila. Moskov ha messo in difficoltà tutte le squadre di A1. È un attaccante micidiale, dotato di un gran tiro. Noi, però, siamo stati bravi a non disunirci durante tutta la partita che, ripeto non era semplice da affrontare. Siamo contenti”.

“Adesso inizia un filotto di partite per noi proibitive, ma che ci aiuteranno a ritrovare la nostra forma ideale e lavorando insieme riusciremo ad esprimerci ad un livello superiore. Faccio i miei complimenti a tutti i miei compagni di squadra, al coach e alla società. Insieme sono sicuro che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo primario che è la salvezza”, ha concluso.