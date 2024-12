Pallanuoto, il TeLiMar impatta sul 9-9 in casa della Rari Nantes Florentia

Nona giornata di Serie A1

Un pareggio che accontenta tutti e nessuno alla piscina “Goffredo Nannini” di Bellariva, fra i padroni di casa della Rari Nantes Florentia e il TeLiMar Palermo, nella nona giornata di Serie A1 di pallanuoto.

Buono l’approccio del club dell’Addaura al match. Ristabiliscono la parità i gigliati nel corso del secondo periodo, mentre il resto della sfida si gioca punto a punto, fino al 9-9 conclusivo. Le due contendenti restano appaiate in classifica, a quota 11 punti. Il prossimo appuntamento degli uomini del presidente Marcello Giliberti è per sabato prossimo nel derby casalingo contro la Nuoto Catania.

Il presidente del TeLiMar Marcello Giliberti commenta così la gara dopo la sirena finale: “Siamo partiti molto forte, dimostrando il nostro valore e la nostra ottima preparazione. A seguire, i troppi errori commessi in fase offensiva hanno consentito ad una mai doma Rari Nantes Florentia di rientrare in partita. Il pareggio alla fine è stato certamente il risultato che ha rispecchiato in maniera obbiettiva l’andamento del match, che sbagliando un po’ meno avremmo certamente vinto. Ora, testa all’imminente derby casalingo contro la Nuoto Catania, partita che non possiamo e non dobbiamo sbagliare”.