Pallanuoto, inizia bene il TeLiMar all’esordio in A1 contro l’Onda Forte

Prima vittoria nella nuova casa di Terrasini

Nella nuova casa di Terrasini, il TeLiMar all’esordio stagionale in Serie A1 di pallanuoto, travolge, seppur con qualche difficoltà, l’Onda Forte di Roma per 14-11. Davanti al proprio pubblico, che ha riempito gli spalti della piscina comunale ‘Pietro Giliberti’, il Club dell’Addaura prende il largo nei primi 8 minuti di gioco.

Secondo periodo più equilibrato, con i ragazzi del Presidente Marcello GIliberti che tengono a distanza di sicurezza gli avversari. Nella seconda metà del match, invece, vengono fuori gli uomini di Kis, che riescono a riportarsi a una sola lunghezza. Qui viene fuori il cinismo degli uomini di Baldineti che, con un roster rinnovato e ringiovanito, riesce a tenere alta la concentrazione dei suoi e a conquistare i primi preziosissimi punti di un campionato di A1 che si prospetta lungo e complesso.

Gu Baldineti, allenatore del TeLiMar, a fine gara ha dichiarato: “Il pubblico ha risposto bene sia da Palermo che da Terrasini e avere la tribuna piena è molto importante per tutti, squadra e società. L’Onda Forte è una buona squadra, con i suoi stranieri e giocatori importanti come Boezi e Faraglia. Ci poteva mettere in grande difficoltà, ma abbiamo giocato due tempi bene. Poi abbiamo subito la voglia di strafare. In almeno otto azioni avremmo dovuto ragionare e non forzare il tiro. Queste cose si pagano”.

“Giocavamo contro una diretta contendente. Quindi, questi punti sono preziosi. Tra le prime risposte, c’è sicuramente l’uomo in più e la difesa a uomini pari. Poi, c’è tanto da lavorare. Adesso ci aspettano partite difficili, in cui cercheremo di fare il meglio per portare a casa qualche punto e soprattutto per trovare l’amalgama e non avere cali di tensione come in questa partita”, ha concluso il tecnico.