Pallanuoto, il TeLiMar vince e convince contro la De Akker Bologna

Baldineti: "Era una partita importante"

Prova convincente e di carattere per il TeLiMar Palermo, che nella terza giornata del campionato di A1 batte in casa nella piscina comunale di Terrasini la De Akker Bologna per 15-9.

Il club dell’Addaura domina il match fin dai primi secondi di gioco, tenendo sempre a distanza di sicurezza gli avversari e unendosi ancora di più dopo il rosso diretto rimediato da Alfonso Pozo a 29” dal termine della prima frazione. Gli uomini di Gu Baldineti, infatti, hanno preparato al meglio la sfida e non si lasciano deconcentrare, mantenendo lucidità in fase offensiva e, soprattutto, in difesa fino alla sirena conclusiva.

Per Gu Baldineti, il tecnico del TeLiMar: “era una partita importante, ma siamo stati attenti in difesa e non abbiamo avuto cali di tensione come, invece, accaduto in casa contro l’Onda Forte. Abbiamo fatto un ottimo gioco di squadra e i complimenti vanno a tutti i ragazzi”.

“Ad un certo punto in acqua erano tutti giovanissimi e, sapendo che in questi casi, tenere alta la concentrazione è la cosa più difficile, al contrario si sono dimostrati davvero bravi. Mi dispiace per Alfonso, perché si sta impegnando tantissimo. Ci teneva molto, da ex. Ma la squadra ha reagito bene, facendo gli straordinari e un po’ tutti si sono sacrificati andando a turno al centro. Ci gasiamo tutti quando sentiamo i tifosi così appassionati”, ha concluso Baldineti a fine gara.