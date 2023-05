Panico in via Garibaldi: armato in strada, minaccia anche i poliziotti

L'uomo, un 45enne, aveva in mano una calibro 7,65. Era in stato di agitazioni. Sono in corso le indagini per capire le ragioni del gesto.

CATANIA – Ha puntato la pistola, una Beretta calibro 7,65, anche contro i poliziotti che sono intervenuti per fermarlo. Ma poi, alle 22.46, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a mettere fine a una serata di angoscia nel centro storico di Catania. Un uomo di 45 anni, originario di Paternò, è stato arrestato, ieri sera, dagli uomini della polizia di Stato, in via Garibaldi. Era in stato di agitazione, e non molto lucido.

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, poco dopo le 22 di ieri, l’uomo si è spostato dalla zona del Castello Ursino verso via Garibaldi, brandendo la pistola e generando paura tra i passanti. Aveva quattro colpi nel caricatore, un colpo in canna e il cane armato: l’arma era, quindi, pronta a fare fuoco. L’uomo, però, non ha sparato. Alle 22.30, dopo una segnalazione arrivata alla questura, i poliziotti hanno raggiunto il 45enne in via Garibaldi e lo hanno circondato.

Nei momenti dell’arresto, la zona era piuttosto affollata. Sui motivi che hanno spinto l’uomo a uscire in strada armato ci sono indagini in corso. Nel frattempo, si trova nel carcere di piazza Lanza. È accusato di detenzione illegale di arma da fuoco, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.