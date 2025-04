Papa Francesco, registro delle condoglianze anche a Palermo

Sarà possibile fino alle celebrazioni delle esequie

PALERMO – In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, da ieri fino alla celebrazione delle esequie sabato 26 aprile, è stata disposta l’apertura del “registro delle condoglianze” nella Prefettura di Palermo, in via Cavour, 6 – piano terra -.

I cittadini potranno recarsi, dalle ore 9.30 sino alle ore 17.30, per esprimere in forma diretta il proprio cordoglio. Il 26 aprile, giorno delle esequie, il “registro” sarà disponibile sino alle ore 12. Analoghe iniziative sono state adottate dalle altre prefetture dell’Isola.