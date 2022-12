Papa Francesco: “Umanità insaziabile di soldi e potere”

Ecco che cosa ha detto alla Messa di Natale.

ROMA – Bambini “divorati da guerre, povertà e ingiustizia” mentre “un’umanità insaziabile di soldi, potere e piacere non fa posto, come fu per Gesù, ai più piccoli, a tanti nascituri, poveri,

dimenticati”. Queste le parole pronunciate ieri sera da papa Francesco, giunto alla messa di Natale in sedia a rotelle e un po’ affaticato. Settemila i fedeli in basilica, e altri tremila

a seguire la messa da Piazza San Pietro attraverso i maxischermi. Oggi la celebrazione con la benedizione Urbi et Orbi, mentre a Sant’Egidio si terrà il tradizionale pranzo per i

poveri.