Il messaggio del Pontefice

Si è conclusa la visita di Papa Francesco in Campidoglio. Prima di lasciare il Comune il Pontefice si è affacciato sulla piazza, con il sindaco Roberto Gualtieri, per ringraziare gli addetti per il lavoro che fanno per Roma e ha pregato per la città.

Salutando i consiglieri nell’Aula Giulio Cesare, Papa Francesco ha dato un appuntamento: “Arrivederci al Giubileo!”.