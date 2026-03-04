Lagalla: "Città più vicina alle famiglie"

PALERMO – Il consiglio comunale di Palermo ha approvato il regolamento per la disciplina dei parcheggi rosa e dei relativi permessi autorizzativi, introducendo in città una misura concreta a sostegno della maternità e delle famiglie.

Chi sono i beneficiari dei parcheggi rosa

I soggetti beneficiari dei parcheggi rosa sono i residenti in stato di gravidanza o con figli fino a 2 anni, la sosta consentita per un massimo di 2 ore con esposizione del disco orario, al fine di garantire la rotazione ed evitare abusi. Previsti circa 200 stalli iniziali che saranno progressivamente attivati in prossimità di ospedali, scuole, sedi Asp, uffici pubblici, ville, giardini e parchi. Tolleranza zero per gli occupanti abusivi, con applicazione delle sanzioni pecuniarie e della rimozione forzata previste dal codice della strada.

Lagalla: “Città più vicina alle famiglie”

“L’approvazione del regolamento sugli stalli rosa – commentano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Dario Falzone – rappresenta un segnale chiaro della visione di città che stiamo costruendo: una Palermo più inclusiva, più attenta ai bisogni delle famiglie e capace di tradurre in atti concreti il sostegno alla natalità”.

“Non si tratta soltanto di istituire nuovi parcheggi, ma di affermare un principio di civiltà urbana: chi vive la maternità o accompagna un bambino piccolo deve poter contare su servizi adeguati e su una città che rimuove ostacoli, non che ne crea di nuovi – aggiungono -. Con questo provvedimento trasformiamo uno spazio di cortesia in un diritto certo, garantito da regole precise e da controlli efficaci. Ringraziamo il Consiglio comunale per il voto favorevole e per il contributo offerto in fase di discussione: oggi Palermo compie un passo avanti importante verso una mobilità più equa e una comunità più solidale”.