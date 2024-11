Parco Commerciale Belvedere, arriva il ‘Bel Reality’, ecco i partecipanti

Saranno in quattro a sfidarsi

SIRACUSA – Finalmente ci siamo! Dopo le varie fasi di selezione, cominciate con i casting che si sono svolti durante l’estate scorsa, proseguite con i test psicoattitudinali e culminate infine con i colloqui con lo psicologo e il comitato organizzativo, conosciamo i nomi dei 4 partecipanti a Bel Reality di Parco Commerciale Belvedere.

A sostenere questa divertente, quanto sfidante, prova di convivenza all’interno del Parco Commerciale Belvedere, dal 14 al 24 novembre, sono Giuseppe Di Natale, Giusy Dorio, Ivan Sortino e Simona La Rosa.

Cominciamo a conoscerli già da ora!

Giuseppe Di Natale, hair-stylist di 28 anni, ama vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Nel suo passato ha dovuto affrontare il problema dell’obesità, ha combattuto per cercare la strada giusta e per arrivare ad essere una persona felice. Il suo coraggio e la voglia di rivalsa gli hanno permesso di prendere la spinta per spiccare il volo ed esaudire i suoi sogni. Oggi Giuseppe è fiero delle affermazioni personali e dei risultati ottenuti nella sua vita. Una vita tra vip e passerelle, porta il suo stile e sorriso ovunque vada, è un vero influencer di look con quasi 92 mila follower su Instagram! Giuseppe invita a votarlo perché… “voglio portare tutta l’energia e tutta la voglia di raccontarmi all’interno del reality.”

La seconda protagonista di Bel Reality è Giuseppina Dorio. Anche lei ventottenne, Giuseppina, detta Giusy, si definisce una ragazza dinamica, solare, socievole ed estroversa. Sono proprio queste sue caratteristiche che l’hanno portata a tuffarsi in questa esperienza tutta da scoprire e da… condividere!

Giusy invita a votarla perché… “trasmetto allegria e strappo un sorriso a tutti quelli che mi circondano”.

Il terzo è il quarantottenne di Pachino, Ivan Sortino il Re di Facebook: influencer, blogger (anche… showman!), ma soprattutto, con i 15mila e 600 followers su Facebook, Digital Creator molto noto anche nei Comuni limitrofi. Crea contenuti video, foto e storie su tanti temi, tenendo sempre aggiornato il suo attento e curioso pubblico. Ivan invita a votarlo perché… “svelerò tanti aspetti personali, sempre conditi da “ingredienti” fondamentali: simpatia, spensieratezza, allegria e tanta autoironia.”

Last but not least, Simona La Rosa è la seconda concorrente femminile, con tanti interessi e passioni. Simona è una bodybuilder e amante dello sport in generale, ma fra i suoi hobby ci sono anche il disegno, la lettura e… lo shopping naturalmente! Frizzante, dolce e solare, ma anche caparbia e molto determinata, ama far stare bene gli altri e cerca di ispirarli sempre verso cambiamenti positivi.

Simona invita a votarla perché… “metto tutta me stessa in ciò che faccio, mi piace ricavare soddisfazione dalle sfide e dal raggiungimento degli obiettivi.”

A Giuseppe, Giusy, Ivan e Simona il compito di coinvolgere in modo divertente gli operatori commerciali presentando, durante le dirette social, outfit, prodotti e servizi degli store. I 4 concorrenti, inoltre, dovranno invitare gli utenti a partecipare al Concorso collegato a Bel Reality.

Ora che li avete conosciuti un po’… avete già un vostro preferito? L’importante è che dal 14 al 24 novembre seguiate le loro vicende e veniate a votarli, per far vincere il vostro beniamino e aggiudicarvi subito Buoni Acquisto per lo shopping nei negozi di Parco Commerciale Belvedere.

E non è tutto! Durante lo svolgimento di Bel Reality, ci saranno 3 importanti appuntamenti con testimonial d’eccezione: Sabato 16 novembre, dalle 16.30, Guendalina Canessa influencer ed ex concorrente del Grande Fratello; Sabato 23 novembre, Peppe e Samantha o meglio conosciuti come Peppe&Samy – Ironica Disabilità”, la giovane donna con la sindrome di Ehlers-Danlos e suo marito; inoltre a premiare il vincitore del Bel Reality, Domenica 24 novembre, ci sarà una madrina d’eccezione: Beatrice Luzzi che, dopo avere partecipato al reality di Canale 5 la scorsa stagione, quest’anno è nel cast del programma in veste di opinionista.

Bel Reality di Parco Commerciale Belvedere si preannuncia davvero un… bell’evento!