Vivere nel Parco del Genoardo: il nuovo complesso residenziale unisce energia, ambiente e innovazione

Palermo è una città che racchiude secoli di storia, arte e cultura. Tra i suoi gioielli più preziosi c’è il Parco del Genoardo, un tempo immenso giardino reale voluto dai Normanni, che circondava i palazzi di delizia della città con agrumeti, piante esotiche, fontane e giochi d’acqua. Il nome stesso, Genoardo, significa “Giardino della Gioia”, e riflette la magnificenza di questo luogo, progettato per essere un’oasi di pace e bellezza. Ancora oggi, una parte di quel paradiso sopravvive nei Giardini della Zisa, un’area verde che custodisce il fascino dell’antico regno normanno ed è riconosciuta come patrimonio dell’UNESCO. Per anni, una porzione di questo terreno è rimasta inutilizzata, destinata alla costruzione di una scuola che non ha mai aperto. Oggi, però, quella stessa area sta vivendo una nuova rinascita con la realizzazione di un moderno complesso residenziale, progettato per chi desidera una casa immersa nel verde, senza rinunciare alla comodità della città.

Un complesso residenziale all’insegna della sostenibilità e innovazione

Il nuovo complesso residenziale di Palermo, situato proprio all’interno del Parco del Genoardo, è un perfetto equilibrio tra memoria storica e innovazione tecnologica. Gli edifici sono stati progettati con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico, anticipando le future normative europee sulla transizione ecologica delle abitazioni.

Grazie a tecnologie avanzate e materiali eco-compatibili, le abitazioni vantano classe energetica A+++, garantendo un elevato risparmio sui consumi e un impatto ambientale ridotto. Il sistema energetico del complesso è completamente ibrido e alimentato da fonti rinnovabili, eliminando l’uso di gas e combustibili fossili. Un impianto fotovoltaico e di pannelli solari forniscono gran parte dell’energia necessaria, riducendo le emissioni e i costi per i residenti.

Un altro elemento innovativo è la gestione sostenibile dell’acqua: il pavimento dell’area condominiale è progettato per raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana, impiegandola per l’irrigazione delle aree verdi e per altri usi comuni, contribuendo così a una gestione più efficiente delle risorse.

Anche gli interni degli appartamenti sono stati pensati con la massima attenzione al benessere abitativo: i materiali di finitura, i pavimenti, i sanitari e tutte le tinteggiature interne ed esterne agli appartamenti sono certificati per l’assenza di sostanze nocive, come VOC e formaldeide, per garantire ambienti più salubri e sicuri.

L’intero progetto è stato sviluppato con una visione che unisce innovazione e sostenibilità. L’impronta dell’architetto Guarneri si riflette nell’attenzione alla gestione responsabile del ciclo di vita dell’edificio, con soluzioni che ottimizzano l’efficienza energetica e la durabilità dei materiali, minimizzando l’impatto ambientale a lungo termine.

Ultimi appartamenti disponibili

Il nuovo complesso residenziale di Palermo si trova in via Vito Ievolella 14, in una posizione strategica: immerso nel verde del Parco del Genoardo, ma a pochi passi dai principali servizi e ben collegato con i mezzi pubblici.

Gli appartamenti disponibili hanno metrature che variano da 65 mq a 136 mq, per rispondere alle esigenze di diverse tipologie di acquirenti, dalle giovani coppie alle famiglie più numerose. Ogni unità abitativa è dotata di box auto, un fattore importante in una città dove il parcheggio è spesso un problema. Inoltre, la formula di acquisto prima casa con la Cooperativa Santa Maria del Bosco permette di accedere a condizioni vantaggiose.

Acquistare una casa in questo nuovo complesso residenziale significa vivere in un’area esclusiva, dove la storia e la modernità si incontrano in un equilibrio perfetto. Ecco alcuni vantaggi di questa scelta:

La consegna degli appartamenti è prevista per dicembre 2025, ma le richieste sono già numerose e le disponibilità limitate.

