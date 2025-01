Partinico, controlli a tappeto dei carabinieri: raffica di denunce e multe

Un 32enne in escandescenza si è denudato in strada

PARTINICO – I carabinieri della compagnia della Partinico, con i colleghi della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento Sicilia, del nucleo cinofili di Villagrazia di Carini, del nucleo tutela lavoro di Palermo e di dipendenti del servizio controlli di Palermo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno denunciato il titolare di un negozio di rivendita di giochi pirotecnici per violazioni in materia di sicurezza luoghi di lavoro e un 26enne trovato in possesso di 5 pericolosi petardi costruiti artigianalmente.

Nel corso dei controlli è stato denunciato un 32enne già noto alle forze dell’ordine per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale in quanto, in stato di escandescenza, si è denudato in piazza, inveendo e minacciando i militari intervenuti per riportarlo alla calma.

Denunciato anche un 47enne, per guida in stato di ebbrezza, trovato positivo con un tasso alcolemico superiore ai limiti e altri due automobilisti poiché recidivi per guida senza patente. I militari hanno segnalato alla Prefettura di Palermo anche un 43enne e un 22enne, quali assuntori di droga. Complessivamente lungo le principali arterie di Partinico sono stati controllate 46 vetture e 110 persone, elevate sanzioni al Codice della Strada, con contestazioni per 9.700 euro.