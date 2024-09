Partinico, domato un incendio in una piattaforma di rifiuti plastici

Nella zona si è sprigionata una nube di fumo nero

PALERMO – Incendio in contrada Sant’Anna, nella zona industriale di Partinico (Palermo), in una piattaforma di stoccaggio di rifiuti differenziati in plastica. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ancora non è chiara la causa del rogo. Le fiamme sono state domate solo dopo diverse ore. Ancora questa mattina è in corso la bonifica.

Sono intervenute le squadre Nbcr per accertare la qualità dell’aria. Nelle prossime ore potrebbe intervenire l’Arpa per verificare se vi siano tracce di diossina. Nella zona infatti si è sprigionata una nube di fumo nero visibile da diverse zone del territorio.

“Un principio d’incendio ha interessato la vasca di riciclaggio delle plastiche dure nel nostro stabilimento. I vigili del fuoco, con il loro intervento tempestivo, hanno domato le fiamme, evitando l’insorgere di conseguenze ambientali gravi. L’azienda Lcr in contrada Sant’Anna a Partinico nella zona industriale ci tiene a ringraziare le autorità che sono intervenute, in particolare il comando dei Vigili del fuoco di Palermo e di Trapani e i Carabinieri di Partinico”, dice la società in una nota.

“Un ringraziamento va al sindaco di Partinico Pietro Rao che si è recato all’impianto, facendo intervenire protezione civile e i forestale per l’approvvigionamento idrico, rimpinguando le vasche del nostro sistema antincendio – aggiunge l’azienda – Doveroso è ringraziare le ditte private che sono state di grande aiuto. L’azienda è operativa e garantisce lo svolgimento della normale attività, assicurando il servizio pubblico e privato nella massima sicurezza dell’impianto”.