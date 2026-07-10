Partinico, fugge ai carabinieri e travolge un passante: arrestato

Per lui le accuse sono diverse

PARTINICO (PALERMO) – A bordo di uno scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri e nella fuga ha investito un passante, scappando via senza prestare soccorso. L’uomo, un 39enne di Partinico, è stato poi rintracciato dalle forze dell’ordine ed arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni personali e inosservanza dell’obbligo di fermarsi.

La fuga

I militari gli avevano intimato di fermarsi. Il motociclista anziché accostare ha accelerato fuggendo via e imboccando una strada contromano. Durante la fuga ha perso il controllo del veicolo e ha travolto un passante. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in gravi condizioni. I militari hanno iniziato le ricerche e lo hanno trovato nei pressi della sua abitazione. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto.