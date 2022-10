Partinico, in auto con armi e droga: arrestato

E' stato bloccato dai carabinieri

1' DI LETTURA

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato Luca Brugnano, 29 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi. Il giovane è stato bloccato in auto insieme ad un altro passeggero a Borgetto (Pa). Nel corso della perquisizione hanno trovato una pistola a salve modificata, con 6 proiettili calibro 38, e custoditi in un borsello dove c’erano altri 10 colpi e 20 dosi di cocaina e 100 euro.

In casa dell’indagato sono stati recuperati un’altra pistola a salve con 50 proiettili e 40 grammi di cocaina. Il passeggero a bordo dell’auto è stato denunciato poiché addosso aveva un coltello. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici, mentre la pistola sarà analizzata per verificare se sia stata utilizzata.