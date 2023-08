Partinico, incendiata l’auto di un consigliere comunale

Il rogo intorno alle 2 del mattino. Indagano i carabinieri

PARTINICO – Incendiata l’auto in uso ai coniugi Vanessa Costantino e Antonello Virga, la prima consigliera comunale in carica a Partinico e il secondo lo è stato nel recente passato. Le fiamme hanno danneggiato la Maserati intestata a una società collegata al sindacato che i due gestiscono con annesso Caf.

Il rogo scoppiato poco dopo le 2 di questa notte. Ad indagare i carabinieri della locale stazione, coordinati dalla compagnia cittadina. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del locale distaccamento, intervenuti dopo l’allarme lanciato al centralino.

Le fiamme si sono sprigionate altissime, al punto da aver danneggiato parzialmente anche il prospetto dell’abitazione accanto alla quale il mezzo era posteggiato. I militari dell’arma stanno cercando le telecamere in zona. Non si esclude una possibile intimidazione per l’attività lavorativa, e sembra questa la pista più seguita. Allo stesso modo si vaglia anche l’attività politica.