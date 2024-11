Investita e uccisa mentre attraversa: morta una donna a Partinico

E' successo sulla strada statale 186. Inutili i soccorsi

PALERMO – Stava attraversando quando è stata travolta e uccisa da un’auto. L’ennesima tragedia della strada nel si è verificata a Partinico, nel Palermitano e precisamente sulla statale 186. La vittima è una donna di 85 anni che stava percorrendo il prolungamento di via Benevento. Fleuretta Maingard, pensionata, era originaria della Mauritania, ma da molto tempo viveva nella cittadina.

I soccorsi

L’auto guidata da un uomo di cinquant’anni, residente a Monreale, l’ha investita facendola sbalzare sull’asfalto. L’impatto si è rivelato violentissimo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziana al Civico di partinico con codice rosso.

Nonostante i tentativi per rinimarla, per lei non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate si sono rivelate fatali. Sul luogo dell’incidente sono nel frattempo arrivati anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e chiuso il tratto di strada al traffico.

Auto sequestrata

Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcoltest, mentre il mezzo è stato posto sotto sequestro per effettuare tutti gli accertamenti. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le immagini delle telecamere da cui potrebbero emergere importanti dettagli per ricostruire la dinamica dell’incidente.