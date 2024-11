Palermo, incidente in viale Regione Siciliana: traffico paralizzato FOTO

Autovettura in testacoda, i particolari

PALERMO – Incidente lungo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, a Palermo.

Nello scontro, avvenuto all’altezza del sottopassaggio di corso Calatafimi, sono rimaste coinvolte un’auto, una kia ed un camion.

Palermo, incidente in viale Regione Siciliana

Ad avere la peggio la vettura che nello scontro ha fatto un testacoda finendo, dopo, contro il guardrail.

Non sono ancora chiare le condizioni dei conducenti dei mezzi, così come non è chiara la dinamica dello scontro.

Il traffico nella zona è paralizzato e sul posto stanno intervenendo gli operai della ditta Interveta per ripulire da eventuali detriti.