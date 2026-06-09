Il governatore: "Scuola al passo coi tempi è vittoria per tutti"

PARTINICO – “Vedere la scuola trasformarsi da istituzione statica, a volte stantia, a una realtà dinamica in grado di accettare le sfide della modernizzazione, rappresenta una vittoria per tutti. Per la Regione che investe cifre importanti nel settore, per i dirigenti scolastici che sanno recepire il cambiamento, e soprattutto per i ragazzi ai quali dobbiamo garantire di non essere secondi a nessuno nel momento in cui si troveranno ad affrontare le sfide della vita. Oggi state dimostrando di essere al passo con i tempi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo ieri davanti a insegnanti, studenti e genitori nel teatro dell’istituto comprensivo “Cassarà-Guida” di Partinico, in provincia di Palermo, nel corso dell’evento di inaugurazione della nuova palestra durante la “notte bianca” organizzata dalla scuola.

“Una generazione nuova sta crescendo – ha aggiunto Schifani – e siamo convinti di farla crescere bene perché stiamo mettendo a disposizione nuovi strumenti che le consentiranno di giocarsi la partita della vita lavorativa. Condivido con i genitori questa gioia e questa consapevolezza: la vostra presenza è molto importante perché quella dell’istruzione è una scommessa che dobbiamo vincere tutti insieme”.

La palestra realizzata con 350mila euro di fondi Fesr 2021-2027

La palestra del “Cassarà-Guida” è stata realizzata con 350 mila euro di fondi Fesr 2021-2027. A tagliare il nastro sono stati il presidente Schifani e l’assessore all’Istruzione, Mimmo Turano, insieme al sindaco di Partinico, Pietro Rao, e al dirigente scolastico, Salvatore Ciravolo. Durante la “notte bianca”, la struttura ha ospitato anche le esibizioni di musica e ballo degli alunni. L’impianto sportivo è una delle iniziative realizzate dall’istituto con finanziamenti assegnati dalla Regione. Attraverso uno stanziamento di 230 mila euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, infatti, è stato possibile trasformare l’auditorium da cento posti in un teatro pubblico che, nella stessa occasione, ha ospitato gli interventi istituzionali della serata.

Turano: “Riqualificati anche i laboratori”

“Oltre a realizzare una magnifica palestra e il teatro, grazie ai contributi del governo Schifani e della Regione Siciliana – ha detto l’assessore Turano – in questa scuola stiamo riqualificando i laboratori e abbiamo finanziato tre aule immersive. Per questo voglio ringraziare il dirigente scolastico che, con i fondi regionali, è riuscito a realizzarle in tre plessi diversi. È il risultato del nostro metodo di lavoro: mettere insieme amministrazioni locali, dirigenti scolastici e Regione per spendere bene le risorse. E questi sono i frutti. Sono contento che gli istituti del Palermitano siano pieni di vita ed energia. È stata una bella giornata di festa per la scuola siciliana, la città di Partinico e per tutta la provincia”.

Le aule immersive realizzate con un finanziamento di 55mila euro

Le tre aule immersive sono state realizzate grazie a un finanziamento regionale di 55 mila euro ciascuna. Quello di Partinico è, infatti, uno dei 247 istituti comprensivi siciliani, circa la metà dei 456 totali, che hanno ottenuto i fondi dedicati dell’assessorato dell’Istruzione.

I 20 laboratori della scuola primaria, riqualificati con altri 350 mila euro di fondi Fesr 2021-2027, saranno pronti subito dopo l’estate. Si tratta di strutture funzionali al modello delle Didattiche per ambienti di apprendimento (Dada), ispirato ai campus anglosassoni e per la prima volta adottato in Sicilia proprio dal “Cassarà-Guida”. In base a questa organizzazione, sono gli studenti a spostarsi tra una lezione e l’altra nei vari laboratori, ciascuno assegnato a un docente.