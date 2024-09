Partinico, scippo a un’anziana disabile: arrestato un 54enne

Individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza

PARTINICO – I carabinieri hanno arrestato un 54enne accusato di furto con strappo aggravato. In via Armato a Partinico (Palermo) i militari sono intervenuti per soccorrere una donna, di 86 anni, disabile che aveva subito uno scippo.

L’indagato avrebbe avvicinato la vittima mentre stava passeggiando per le vie del centro e, con la scusa di chiederle dei consigli sull’affitto di un appartamento in zona, approfittando della cordialità dell’anziana, le avrebbe strappato la collanina d’oro che portava al collo, per poi darsi alla fuga. All’arrivo dei carabinieri la vittima, in stato di shock, è stata immediatamente soccorsa e rassicurata, fortunatamente non riportando lesioni se non una lieve escoriazione al collo, dovuta allo strappo del gioiello.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e il racconto della vittime i militari hanno individuato il presunto rapinatore. In casa dell’indagato è stata trovata la collanina che è stata restituita alla donna. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo, che ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico per il 54enne.