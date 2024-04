Le previsioni per oggi

ROMA- Sarà una Pasquetta instabile sotto il punto di vista metereologico quella di oggi per gli italiani. Allerta maltempo arancione in Emilia Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta; gialla in altre 7 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.

Ieri forti temporali a Milano. Frana sulla statale 350 tra Veneto e Trentino.