Passeggia la notte in via Etnea: arrestato per evasione

Il 72enne era agli arresti domiciliari, è stato notato dai Carabinieri mentre osservava le vetrine dei negozi

CATANIA – Ammirava le vetrine dei negozi, cercando di non attirare l’attenzione dei Carabinieri: gli uomini del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 72enne catanese per evasione, poichè sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per lesioni personali e minaccia aggravata.

Nella circostanza i militari, impegnati nella tarda serata di ieri in un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre stava passeggiando indisturbato lungo via Etnea, intento ad ammirare le vetrine dei negozi.

Alla vista della pattuglia, il 72enne ha quindi cercato di non attirare l’attenzione, comportandosi come un normale turista o un ignaro passante, ma il tentativo è stato vano, poiché gli uomini dell’Arma lo hanno subito riconosciuto e bloccato. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno infatti confermato che non era stata rilasciata alcuna autorizzazione affinché l’uomo potesse allontanarsi da casa.

L’arrestato è stato pertanto ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale di Piazza Lanza.