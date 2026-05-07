Pasta fresca artigianale in Sicilia: un anno di successi per il Pastificio Mondello

Nel cuore della borgata marinara da cui prende il nome, dove i tre soci fondatori hanno solide radici, il Pastificio Mondello raggiunge il traguardo di un anno di attività. Un anno intenso in cui l’azienda consolida, passo dopo passo, la sua presenza nel mondo della ristorazione e del catering attraverso una grande attenzione per la qualità e per i servizi offerti. Un laboratorio in cui l’artigianalità si riconosce dalla lavorazione minuziosa di ogni formato, scelto con consapevolezza, e dal contatto quotidiano con il cliente che ogni giorno riceve la pasta fresca per soddisfare i palati più esigenti.

Un progetto di famiglia, nato dall’esperienza diretta dei fondatori

Il Pastificio Mondello è il frutto dell’esperienza e dell’intuizione di coloro che il mondo della ristorazione lo conoscono da generazioni: Noel Casisa, oggi alla guida dello storico locale Roxy in piazza a Mondello, del cugino Nicolò Bonito, titolare di Poldo2 affacciato sul Golfo e dello chef Salvo Enna, cognato di Noel. L’esperienza in cucina, la gestione di migliaia di coperti, il ritmo quotidiano di una brigata in movimento, consente loro di capire il vero valore della pasta fresca. Da produttori, portano con sé le stesse competenze che gli consentono di sapere cosa cerca un ristoratore esperto, non perché lo immaginano, ma perché lo vivono in prima persona.

Solo farine siciliane, niente scorciatoie

La pasta artigianale del Pastificio Mondello è fatta con semola biologica a km zero. Non è un dettaglio, è una scelta precisa da cui non si sono mai discostati. Il risultato si sente nell’impasto, nel sapore, e nella tenuta della cottura. Non solo i formati tradizionali di pasta lunga e corta ma anche pasta ripiena, ravioli nelle diverse versioni e poi panelle e crocchè, un classico della tradizione palermitana che trova posto nel catalogo con la stessa cura riservata al resto.

Consegna giornaliera, a Palermo e provincia

Il pastificio si rivolge quasi esclusivamente a ristoranti, hotel, catering in cui la pasta viene consegnata ogni giorno, compresi i festivi. Attualmente non c’è un e-commerce: chi desidera la pasta la ordina e la riceve direttamente, con la puntualità che nel mondo della ristorazione non è un plus ma una condizione necessaria. È il passaparola che ha fatto crescere l’attività, che ha investito su affidabilità, qualità e servizi. Ed è l’assaggio a garantire il suo vero successo, determinando quel tipo di fiducia che si costruisce in silenzio, ordine dopo ordine.

Nuovi obiettivi per il futuro

Il progetto a cui stanno pensando per il futuro, e che sta già prendendo forma, è una bottega vera e propria, uno spazio dedicato dove chiunque possa entrare e acquistare la pasta fresca artigianale del Pastificio Mondello. Rivolgersi ad un laboratorio artigianale di pasta fresca siciliana significa dar valore al piatto che racchiude il valore di un prodotto, siciliano, autentico, in cui l’artigianalità si misura con l’esperienza e la passione.

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