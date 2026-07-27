Pasta Rummo cresce: dai nuovi mercati alla sostenibilità concreta

Dal 1846, nel cuore di Benevento, la famiglia Rummo porta avanti con passione l’arte della pasta, trasformando un sapere antico in un marchio oggi riconosciuto come sinonimo di qualità e affidabilità in Italia e nel mondo. Con circa 160 persone tra dipendenti e collaboratori e un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i 260 milioni di euro, Rummo si conferma tra i leader del segmento premium della pasta di semola e di quella senza glutine, con una presenza consolidata in oltre 70 Paesi nel mondo.

Il segreto del successo risiede nella capacità di unire tradizione e innovazione. Nel 2005, il pastificio mette a punto il Metodo Lenta Lavorazione®, una tecnica esclusiva che preserva le qualità dei grani duri più pregiati grazie a lunghi tempi di impasto, garantendo un tenore proteico ottimale e una tenuta alla cottura unica, certificata da Bureau Veritas. Non è un caso che il marchio sia diventato in pochi anni un punto di riferimento per chi cerca una pasta di qualità superiore, capace di unire gusto, consistenza e affidabilità in cucina.

Il Packaging di Pasta Rummo è narrazione

Oltre alla qualità del prodotto, Rummo ha lavorato a un’identità forte e distintiva, riconoscibile già dal packaging. “La confezione Rummo si è affermata come una vera e propria icona di stile e story telling – dichiara Guido Veronese, General Manager Italia del Pastificio – ed è diventata fonte di ispirazione per numerosi altri brand di pasta”. Le confezioni, con il loro design iconico, non rappresentano solo la raffinatezza ma richiamano ai valori del brand: autenticità, dedizione e tradizione.

La distintività, la ricerca e l’innovazione sono al centro della filosofia aziendale, sia nello sviluppo di nuovi prodotti sia nella comunicazione. A TuttoFood 2025, Rummo ha celebrato una crescita record di quota di mercato in Italia, confermandosi leader nella pasta premium in diverse regioni. Sul fronte internazionale, secondo i dati Nielsen, Rummo è market leader nel segmento top premium in Francia e Svizzera, e registra una forte crescita negli Stati Uniti e nel Nord Europa. A supporto di questa espansione, l’azienda mantiene un piano di comunicazione multicanale che comprende TV, radio, stampa, affissioni e digital.

“A proposito di web – continua Guido Veronese – prosegue la nostra collaborazione con Giallo Zafferano e continuiamo a comunicare sui nostri canali social, su cui riscontriamo una grande partecipazione da parte della nostra community, sempre più numerosa”.

Rispetto dell’ambiente e sostenibilità

Rummo ha a cuore la questione della sostenibilità e, a fine 2025, ha compiuto un passo concreto e decisivo, la realizzazione, in collaborazione con Enel, di uno dei più grandi impianti fotovoltaici industriali d’Europa dedicato all’autoconsumo del pastificio di Benevento. L’impianto ha una potenza complessiva di circa 9 MWp e una produzione annua stimata tra i 15 e i 17 GWh, sufficiente a coprire tra il 65 e il 75% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento, con un risparmio stimato di 3.500-4.000 tonnellate di CO₂ l’anno.

In attesa della piena operatività dell’impianto, Rummo ha già scelto Enel 100% rinnovabile per la fornitura di energia nel biennio 2026-2027, confermando l’impegno a mantenere un approvvigionamento energetico interamente green già durante la fase di transizione. L’obiettivo di lungo periodo rimane ambizioso, decarbonizzare completamente il sito produttivo di Benevento entro i prossimi cinque anni, confermando la volontà di diventare un modello di riferimento per la sostenibilità nell’industria agroalimentare italiana.

Innovazione e ricerca Rummo: i nuovi prodotti

Negli ultimi anni Rummo ha arricchito la sua offerta con diverse novità: dalla linea integrale da grano 100% italiano con tenuta alla cottura certificata, agli gnocchi ambient realizzati con semola e patate fresche italiane, anche nella versione senza glutine, fino alla Rummo Maxima®, pasta ad alto contenuto proteico ottenuta da soli due ingredienti biologici, semola di grano duro di alta qualità e proteina di pisello giallo. Maxima contiene 21 grammi di proteine per porzione ed è disponibile in sei formati, spaghetti, penne rigate, rigatoni, fusilli, elbows e linguine – applicando lo stesso Metodo Lenta Lavorazione® che da sempre garantisce l’eccezionale tenuta alla cottura del brand.

La risposta del mercato è stata molto positiva, Rummo Maxima ha già ampliato la sua distribuzione negli USA a insegne di primo piano come Whole Foods, Sprouts, ShopRite e The Fresh Market, e il prodotto è stato presentato al Natural Products Expo West 2026 in California, dove la proteina si è confermata il tema dominante del settore alimentare premium.

Tutti i prodotti sono accomunati dall’inconfondibile tenuta alla cottura che rende Rummo unica sul mercato e confermano come l’innovazione sia sempre il risultato di un rigoroso processo di ricerca e sviluppo.

La storia del pastificio beneventano dimostra come il tempo, se speso con dedizione e competenza, diventi valore. Un valore che si traduce in un prodotto capace di conquistare mercati, culture e palati diversi, rimanendo fedele a un principio semplice e irrinunciabile: offrire una pasta eccezionale, autenticamente italiana e sostenibile, che trasformi ogni ricetta in un’esperienza di gusto senza paragoni.