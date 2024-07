Paternò, una bambina di 4 anni azzannata da un pitbull: è grave

L’hanno portata all’ospedale Garibaldi di Catania

PATERNÒ (CATANIA) – Una bambina di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Garibaldi di Catania. Ieri a Paternò è stata azzannata dal pitbull della loro famiglia, per strada. Non si sa ancora se i medici abbiano formulato una prognosi, ma certo è l’arrivo in codice rosso all’ospedale catanese.

Secondo quanto trapelato, assieme alla bimba sarebbe stata ferita pure una donna che ha cercato di aiutarla e di sottrarla dalla furia dell’animale. Poi a salvarle entrambe sarebbe stato un passante. È stato sempre lui poi a portarle al Pronto soccorso.

Sul caso sarà aperta un’indagine.