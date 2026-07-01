Paura alle Eolie, barca affonda a Pollara: salvati 28 turisti

Decisiva la prontezza del comandante e dell'equipaggio

LIPARI (MESSINA) – Momenti di grande apprensione alle Isole Eolie per 28 turisti partiti da Lipari a bordo di un’imbarcazione da diporto locale. Il natante, in prossimità della celebre baia di Pollara a Salina, nota per il film “Il Postino”, ha urtato un ostacolo sommerso (esclusa la presenza di scogli) aprendo una falla nello scafo che lo ha fatto affondare in pochi minuti.

Decisiva la prontezza del comandante e dell’equipaggio, che hanno distribuito i giubbotti di salvataggio e lanciato l’Sos. I passeggeri sono stati inizialmente soccorsi e presi a bordo da alcune barche presenti in zona, per poi essere ricondotti a Lipari con due imbarcazioni private.

La Guardia Costiera, oltre a inviare i mezzi di soccorso ambientali, ha subito attivato i protocolli anti-inquinamento e aperto un’indagine tecnica per chiarire le dinamiche della naufragio.