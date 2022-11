Pd, Barbagallo: “Costruire l’agenda dell’opposizione”

I dem riuniscono la nuova segreteria regionale.

PALERMO – “Costruire una nuova agenda di opposizione in raccordo con le federazioni provinciali, con il territorio, i dipartimenti regionali per fare emergere le evidenti contraddizioni di questo governo regionale”. Lo ha detto il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, aprendo i lavori della nuova segreteria regionale riunitasi questo pomeriggio in modalità ibrida.

Ai lavori ha partecipato anche il neo capogruppo del PD all’Ars, Michele Catanzaro, che ha ribadito l’importanza del raccordo col la segreteria manifestando “piena disponibilità a collaborare”.

Presenti tutti i componenti della segreteria a partire dal coordinatore Alfredo Rizzo.

L’agenda di opposizione è stata la parola d’ordine dei lavori della segreteria regionale per cui in raccordo con i dipartimenti del partito, le federazioni, i parlamentari, i sindaci e gli amministratori, verrà definito un documento quanto più incisivo e dettagliato possibile e coerente con i valori e i principi dello statuto del Partito Democratico.