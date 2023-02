Pd, Bonaccini raggiunge il 49% in provincia di Trapani

Venuti (nella foto): "Partito in ottima salute"

TRAPANI – Stefano Bonaccini è il candidato segretario più votato nei circoli del Partito democratico anche in provincia di Trapani, dove raggiunge una percentuale superiore rispetto alla media siciliana. A fronte di un 42,2% ottenuto a livello regionale, in provincia di Trapani Bonaccini raggiunge il 49%, seguito da Schlein (42%), Cuperlo (7,2%) e De Micheli (0,8%). “Ottimo il risultato per Bonaccini in provincia di Trapani, nel quadro di una vittoria che arriva complessivamente in Sicilia”, afferma Venuti, segretario provinciale dei Democratici, sottolineando anche “il grande risultato in termini di partecipazione da parte della gente del Partito democratico, che in provincia di Trapani si conferma in ottima salute con oltre ottocento partecipanti alla consultazione”.

Venuti: “Ora al lavoro per le primarie aperte”

Venuti, che formula i suoi complimenti “a tutte le componenti del Pd per il confronto sereno e lontano da polemiche inutili”, si sofferma poi sulla vittoria di Bonaccini: “È il candidato che ho sostenuto con convinzione – sottolinea Venuti -. Ringrazio tutta la squadra che con me crede nella candidatura di Stefano e che è ben coordinata da Valentina Villabuona, rappresentante della mozione Bonaccini in provincia di Trapani. Il successo non era per nulla scontato, viste anche le diverse forze in campo, e invece i risultati giunti dai circoli di Trapani e provincia hanno dato un segnale importante. Adesso si torna al lavoro per l’appuntamento del 26 febbraio, con le primarie aperte a tutti i cittadini”.