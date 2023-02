Pd: Bonaccini vince in Sicilia, Schlein seconda

In attesa dei dati della provincia di Siracusa.

PALERMO – Stefano Bonaccini sul gradino più alto del podio. Il congresso del Pd siciliano, in attesa delle consultazioni di circolo che si svolgeranno nei prossimi giorni in provincia di Siracusa, decreta la vittoria del presidente della Regione Emilia Romagna con un bottino di 3171 voti pari al 42,2%. Alle sue spalle si piazza Elly Schlein che totalizza 2776 preferenze pari al 36,9%. Seguono a ruota Gianni Cuperlo con il 15,3% (15,3%) e Paola De Micheli (423 voti pari al 5,6%.). Così hanno deciso gli iscritti che giocheranno il secondo tempo della partita il 26 febbraio ai gazebo in occasione del ballottaggio (aperto a tutti) tra Schlein e Bonaccini. Un derby emiliano aperto ai non iscritti che risentirà (non sappiamo con quali esiti) anche del posizionamento degli ultimi due classificati.

I DATI COMPLETI

L’ex leader di Occupy Pd incassa percentuali bulgare in provincia di Catania (64,96%) nel feudo del segretario regionale Anthony Barbagallo e nella provincia nissena vicinia al vice segretario nazionale Peppe Provenzano (40,44%). Bonaccini spopola nella zona d’influenza del deputato regionale Nello Dipasquale (in provincia di Ragusa dove incassa il 71,81% ), nel Messinese (45,80%) e nel feudo di Michele Catanzaro cioè l’agrigentino (53,31% ). Cuperlo tiene soprattutto nel palermitano, qui si piazza terzo e incassa circa il 30% dei consensi.

Domani, a bocce ferme, sarà più semplice fare un’analisi dettagliata del voto. Oggi, in attesa dell’appuntamento del 26 febbraio ai gazebo, ci si limita a dichiarazioni più o meno di rito. ”Il Coordinamento regionale Bonaccini Segretario ringrazia tutti gli iscritti che si sono recati nei circoli per esprimere la propria preferenza, a prescindere da quale sia stata. La grande partecipazione avuta dimostra, ancora una volta, lo spirito fondato del nostro partito che è veramente democratico. Siamo già pronti ad affrontare le primarie del 26 febbraio che, lo ricordiamo, si svolgeranno ai gazebo che saranno appositamente allestiti e alle quali potranno recarsi a votare anche i non iscritti”, si legge nella nota del comitato.

Soddisfazione anche in casa Schlein. “Un grazie a tutti e a tutte coloro che hanno garantito un dibattito appassionato, ricco e rispettoso. Partendo dalle commissioni congressuali, i gruppi dirigenti della federazione e dei circoli, a chi ha illustrato le mozioni, tutte. Giorno 26 nei gazebo di questa regione aspettiamo il nostro popolo che vuole ancora credere e avere speranza in una politica che sappia essere visione collettiva e di cambiamento”. Così Sergio Lima portavoce regionale della mozione Schlein.