Pd, Leone: “Domenica scriveremo una pagina nuova per i progressisti”

L'appello al voto della segretaria. La mappa dei gazebo a Catania e provincia.

CATANIA – “Invito tutti i cittadini catanesi, ed i residenti dell’intera provincia, che si riconoscono nei valori dell’uguaglianza e della solidarietà a prendere parte alle primarie per eleggere il Segretario o la Segretaria nazionale del Partito Democratico. Domenica 26 febbraio scriveremo una pagina nuova non solo per il Pd ma per tutto il campo progressista”. Lo dichiara Maria Grazia Leone Segretaria Provinciale del Partito Democratico Catanese.

“Non abbiamo paura di contaminarci, anzi siamo convinti che per scrivere una pagina autenticamente nuova della vita del nostro partito sia indispensabile abbattere i muri e costruire ponti. Siamo convinti che questo congresso – continua Leone – sia l’occasione per restituire a questa comunità politica un’identità netta, forte dei suoi valori di riferimento, solo così potremo tornate ad essere credibili e riconoscibili e potremo segnare un nuovo inizio, diventando il piede fermo del compasso che traccia e rilancia l’azione politica dell’opposizione alle destre di governo”.

“In mezzo ad infinite difficoltà abbiamo rimesso in moto una macchina straordinaria per dare a tutti l’opportunità di partecipare. Non perdiamo l’occasione di tornare ad essere protagonisti: venite a votare, non tiratevi indietro, l’occasione è questa”, dice Leone chiamando a raccolta non solo gli elettori, ma tutto quel fronte di società civile che vuole tenere testa alla destra che governa il paese. “A tutti loro e per tutti loro il Partito Democratico si è mobilitato, siate protagonisti!” conclude.

Nella città di Catania si vota, domenica 26 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

E’ NECESSARIO ESIBIRE IL CERTIFICATO ELETTORALE

-gli elettori della 1° e della 5° municipalità.

Sezioni: 51-102,208-248,294-298,313-320,328,329,333,334

posso votare presso il gazebo di Piazza Stesicoro

-gli elettori della 2° Municipalità.

Sezioni 103-171,299-304,307,327,330,335

possono votare presso il gazebo di Piazza Europa

-gli elettori della 3° e della 4° Municipalità.

Sezioni 1-50,172-207,305,306,308-312

possono votare presso il gazebo di Piazza Cavour (Borgo)

-gli elettori della 6° Municipalità.

Sezioni: 249-293,321-326,331,332,336

possono votare presso la sede del PD, Villaggio S. Agata zona B n.25

Nei comuni della provincia, si vota, domenica 26 febbraio, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.