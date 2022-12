Domenica l'assemblea.

CATANIA – La Federazione provinciale del PD di Catania si prepara all’assemblea provinciale per eleggere il nuovo segretario provinciale. L’assise è in programma domenica all’hotel NH in piazza Trento.

Secondo indiscrezioni il documento a sostegno della candidatura di Maria Grazia Leone, militante Dem, responsabile del dipartimento regionale Diritti del PD Sicilia, ha già superato largamente il numero di firme necessarie per l’elezione al vertice del partito provinciale.