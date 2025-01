Pd, Rubino: “Raccolte oltre quattro mila firme, risultato straordinario”

"Mi auguro che lunedì Taruffi ci aiuti a ripristinare un dibattito sereno e trasparente"

PALERMO – Continua la raccolta firme lanciata da alcuni esponenti del Pd per chiedere che l’elezione del segretario regionale sai aperta agli elettori del Pd.

Antonio Rubino, durante l’iniziativa organizzata a a Catania da Giovanni Burtone “Primarie, carta d’identità del Pd”, ha commentato il risultato raggiunto: “4000 firme dopo solo 5 giorni dall’inizio della raccolta è un dato straordinario. Mi auguro che lunedì Taruffi ci aiuti a ripristinare un dibattito sereno e trasparente perché per noi siciliani le regole non sono solo un fatto burocratico o un fatto statutario. Per noi rispettare le regole significa schierarsi dalla parte della legalità”.