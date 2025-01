Pd, Spada: “La mia reazione in assemblea in difesa di Fabio Venezia”

La precisazione del deputato di Siracusa

PALERMO – “Alzare i toni non è mai bello, specie se questo accade in una assemblea di partito. All’assemblea del Partito democratico ci sono stati dei duri confronti con il tavolo della presidenza e uno di questi mi ha visto protagonista in difesa del collega Fabio Venezia, nei cui confronti erano state pronunciate parole ingenerose che hanno riguardato la sua storia personale. Da qui la mia reazione, nonostante avessi cercato in un primo momento di riportare la calma”. Lo dice il deputato del Pd all’Ars, Tiziano Spada, in merito a quanto accaduto all’assemblea del Pd.