Pd, un militante svela: “Il Merlo? Sono io, ma nessun broglio”

"Non ho votato"

PALERMO – “Il 27 gennaio scorso mi sono collegato usando il mio nickname ‘Il Merlo’ per assistere all’assemblea regionale e vedere cosa succedeva, ma non ho votato”. Così l’ex consigliere di circoscrizione e militante di lungo corso del Pd, Gaetano Merlo, in merito a presunti voti fantasma nel corso dell’assemblea regionale del Pd siciliano, che si è tenuta lo scorso 27 gennaio.

“Brogli? Siamo fuori strada”

“Si tratta di un’assemblea pubblica – aggiunge – alla quale ho partecipato da compagno storico. Prima di riportare inesattezze, visto non che non è possibile pensare a omonimie e che di Gaetano Merlo ce n’è solo uno, avrei preferito che qualcuno avesse alzato il telefono per verificare la notizia. Avrei preferito anche che la base del partito fosse tenuta fuori da una bagarre che poco ha a che fare con il futuro di un partito attento ai bisogni dei siciliani. Se parliamo di brogli elettorali, siamo completamente fuori strada”.