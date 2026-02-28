Pellegrino (FI): “La candidatura di Adamo a sindaco di Marsala unisce”

"Il nostro è il riconoscimento di una storia personale e di un percorso politico solidi"

MARSALA (TRAPANI) – “Le comunità crescono quando la politica ha il coraggio di rinnovarsi, mantenendo saldi alcuni valori fondamentali. Crediamo che oggi a Marsala serva proprio questo: uno sguardo nuovo ma con grande esperienza. Per questo, pur avendo condiviso un tratto di strada con l’amministrazione uscente, il percorso politico di Forza Italia Marsala ha la sua naturale evoluzione nel sostegno alla candidatura di Giulia Adamo a sindaco”. Lo dice Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana.

“Il nostro è prima di tutto il riconoscimento di una storia personale e di un percorso politico solidi. Giulia Adamo ha costruito una competenza amministrativa e politica sempre radicata nel territorio e improntata al dialogo. Con lei, il centrodestra marsalese raggiunge quell’unità effettiva che abbiamo sempre indicato come condizione necessaria per affrontare le sfide che ci attendono. Marsala è una delle città più importanti della Sicilia e ha bisogno di essere rappresentata da un’amministrazione in sintonia con i livelli istituzionali superiori, capace di dialogare in modo costruttivo con i Governi regionale e nazionale e con le istituzioni europee”, conclude Pellegrino.