 Pellegrino: "Dimissioni all'Ars? Boutade di Cateno De Luca"
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Pellegrino (FI): “Dimissioni all’Ars? Ennesima boutade di Cateno De Luca”

Stefano Pellegrino
Il deputato risponde all'iniziativa lanciata dal gruppo di Sud Chiama Nord
LA NOTA
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PALERMO – “L’ennesima boutade di Cateno De Luca è la conferma di ciò che ormai i siciliani hanno chiaro: chi non ha cultura di governo, invece di pensare a come contribuire concretamente a risolvere i problemi della nostra terra, lancia ridicole iniziative che già sa essere destinate a finire nel vuoto”. Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, commentando l’annunciata raccolta di firme per lo scioglimento dell’Ars da parte dei deputati di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Matteo Sciotto e Giuseppe Lombardo nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo.

Il loro intento è quello di raccogliere 36 firme in tutto, con le quali “secondo l’articolo 8 bis dello Statuto della Regione Siciliana le contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati, determinano la conclusione anticipata della legislatura dell’Assemblea regionale”.

Tutto – aggiunge l’esponente azzurro – pur di provare ad apparire, tutto pur di tentare di recuperare quella visibilità che l’ex delfino La Vardera gli ha progressivamente sottratto. Quel che serve invece è continuare a lavorare con serietà e responsabilità per i siciliani, senza lasciarsi distrarre da annunci roboanti destinati solo a raccogliere qualche titolo di giornale ma piuttosto contribuendo a portare all’Ars proposte legislative concrete e soluzioni ai problemi dell’isola. Un lavoro che – conclude Pellegrino – un’opposizione seria e costruttiva potrebbe fare sicuramente trovando spazi di incontro e dibattito, ma che evidentemente non ha cultura ed interesse a fare“.

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