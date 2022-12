Per la Gupe Catania arriva il primo successo in trasferta

Il derby catanese contro la Roma Saturnia ha regalato emozioni

1' DI LETTURA

CATANIA – Sfatato il piccolo tabù “Pala Abramo”, ritrovato il giusto smalto. Arriva una vittoria importante per ‘A Ricchigia Gupe Volley Catania, la prima in trasferta di questo campionato di Serie C, contro i rivali della Pallavolo Roomy Saturnia Lube nella settima giornata del girone B di Serie C che chiude l’anno 2022 e avvia la sosta festiva. Il derby catanese regala emozioni ma soprattutto tre punti, ciò che serviva per morale e classifica.

I ragazzi di Fabrizio Petrone ed il suo staff non avevano vissuto una settimana semplice, conseguenza logica dell’influenza che per alcuni giorni aveva decimato il gruppo etneo, ma all’ex PalaSpedini i gupini non hanno sbagliato atteggiamento, mettendo a terra i palloni importanti e concludendo l’anno con tre punti preziosi. Il ritorno in campo in Serie C maschile della Gupe è programmato per il prossimo anno, precisamente sabato 7 gennaio, quando allo Sporting Center di Sant’Agata Li Battiati, i rossoblù affronteranno Gabbiano Pozzallo per il penultimo turno del girone d’andata.