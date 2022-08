Percorsi di formazione: il bilancio del Cpia Catania 2 e le prossime proposte

L'attività dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti

1' DI LETTURA

Prosegue l’attività del Cpia Catania 2 di Giarre, istituzione scolastica statale che opera sul territorio della provincia di Catania con sede a Giarre. Nell’anno scolastico e formativo 2022/2023 si completerà un ciclo di formazione professionale rivolto agli adulti e ai giovani/adulti, i quali conseguiranno la qualifica professionale regionale della Regione Siciliana in acconciatura e ristorazione.

Durante il percorso formativo hanno condotto anche periodi di tirocini e stages spendibili nel mondo del lavoro.

Nell’a.s. 2012/2022 è stato avviato e concluso un percorso di operatore agricolo all’interno della struttura penitenziaria di Giarre che ha permesso ai distretti di acquisire competenze spendibili nel campo agricolo. Un percorso formativo che il CPIA Catania 2 di Giarre promuove e continua a svolgere.

In data 25 agosto scadono i termini per le iscrizioni ai corsi gratuiti di formazione professionale presso il Cpia Catania 2 di Giarre. L’occasione è rivolta agli adulti e ai giovani/adulti di tutti i comuni della provincia di Catania dai 18 anni in su (compresi i percettori di reddito di cittadinanza) interessati ad acquisire competenze nei settori: acconciatura, ristorazione, operatore agricolo, operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da diporto, operatore delle produzioni tessili.

A conclusione di questo percorso triennale di formazione l’utente conseguirà la qualifica professionale regionale della Regione Siciliana. Tale percorso prevede tirocini e stages dal secondo anno presso le aziende di riferimento, all’interno delle quali il corsista avrà modo di conoscere l’ambiente in cui opererà, instaurando rapporti interpersonali certamente utili per il prosieguo nel mondo del lavoro.

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: cellulare 3299687572 e-mail formazione-adulti@cpiacatania2.edu.it