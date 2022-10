Forse l'asfalto bagnato è la causa dell'incidente

BELMONTE MEZZAGNO (PA) – Un giovane di 24 anni è finito fuori strada con la propria auto, terminando la propria corsa contro un muro in via Pier Santi Mattarella e Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo.

L’automobilista, che era alla guida di una Alfa Romeo 159, forse a causa dell’asfalto bagnato ha perso il controllo della vettura ed è finito contro il muro.

Il 24enne è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 e si trova ricoverato in codice rosso.