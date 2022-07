Viveva a Partinico

E’ morto il motociclista rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Partinico sulla statale 113, al confine con Alcamo. Antonino Cernigliaro, 40 anni, originario di Piana degli Albanesi , per cause in corso di accertamento si è scontrato con un autoarticolato.

Il motociclista è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 dove è morto.