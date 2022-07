Piantagione di marijuana scoperta nelle campagne di Mazara del Vallo

In contrada San Nicola

1' DI LETTURA

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Una piantagione di marijuana scoperta (valore 70 mila euro) e un arresto in flagranza per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti: è il risultato di una operazione dei finanzieri di Mazara del Vallo, nel Trapanese. La piantagione è stata scoperta in contrada San Nicola.

Sequestrate 72 piante

I finanzieri si sono appostati sorprendendo un soggetto nell’atto di introdursi all’interno del campo. I militari hanno contato numerose piante di cannabis occultate nella fitta vegetazione. L’essiccazione avveniva all’interno di un magazzino adiacente, dove sono state trovate alcune piante appena estirpate.

Le attività di perquisizione, estese anche presso l’abitazione di residenza del soggetto, hanno consentito di sottoporre a sequestro complessivamente 72 piante di canapa della tipologia ‘Critical Jack’. Alcune erano già raccolte, circa 20 grammi della medesima sostanza già essiccata e pronta per il consumo, oltre a materiale per la coltivazione.

Colpo da 70mila euro

Una prima stima approssimativa ha condotto a ritenere che la sostanza stupefacente sequestrata, qualora spacciata, avrebbe permesso di confezionare non meno di 10.000 dosi. Il valore è di oltre 70 mila euro. L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari e condannato per direttissima dal Tribunale di Marsala a 12 mesi di reclusione.