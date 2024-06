Piazza Duomo, donna minaccia i passanti: fermata dalla polizia

La 53enne è stata portata al Cannizzaro

CATANIA – Nel tardo pomeriggio di oggi una donna ha seminato il panico in piazza Duomo, nel cuore di Catania. Secondo quanto risulta a LiveSicilia, ha iniziato a minacciare i passanti con una bottiglia d’alcol e un accendino.

Il centro storico, complici le belle giornate d’inizio estate, è pieno di turisti e cittadini a passeggio. Così ci è voluto poco perché il comporamento della donna, classe 1971, scatenasse la preoccupazione dei passanti. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Catania.

I poliziotti hanno bloccato la 53enne e le hanno portato via l’alcol e l’accendino col quale avrebbe voluto appiccare le fiamme (non è chiaro se contro sé stessa o contro chi incrociava). Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha condotto la donna all’ospedale Cannizzaro per verificare le sue condizioni psicofisiche.