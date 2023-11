“Piccolo Pasticciere in scena”, al via il laboratorio di dolci per bimbi

L'evento è proposto dall'Associazione “Elementi Creativi”

PALERMO – Il “Piccolo Pasticciere in scena” è l’appuntamento annuale con il laboratorio di dolci per i bambini di Palermo. L’evento è proposto dall’Associazione “Elementi Creativi”, che quest’anno aggiunge la creazione delle fiabe all’attività.

La partecipazione al “Piccolo Pasticciere in scena” sarà del tutto gratuita ed il primo appuntamento, previsto per giovedì 16 novembre, sarà oggetto di un collegamento in diretta con la trasmissione televisiva “Geo” presentata da Sveva Sagramola nella Rubrica Insieme su Rai Tre.

“Un momento di gioco istruttivo”

“Questo particolare laboratorio di pasticceria sarà un momento di gioco istruttivo e di condivisione di valori – afferma Amelia Bucalo Triglia, presidente dell’associazione Elementi – e aiuterà a sviluppare la creatività e migliorare il linguaggio e l’espressività dei bambini. Un’esperienza di gioco che aggrega per il benessere delle persone e delle loro famiglie resa possibile dal supporto dei volontari dell’Associazione Elementi”.

Il Piccolo Pasticciere in Scena, infatti, vuole unire l’arte della ‘cucina‘, dando le prime nozioni attraverso l’utilizzo di ingredienti veri, con quella del ‘racconto‘ perché man mano che i dolci prenderanno forma i bambini dovranno anche ‘inventare‘ parole nuove per raccontare la loro esperienza, così da dare vita a una vera e propria favola.

L’appuntamento con Il Piccolo Pasticciere in Scena è settimanale ed è possibile prenotarsi al laboratorio di dolci e racconti per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni programmato dal 21 novembre tutti i martedì fino al 19 dicembre 2023. L’attività si svolge presso la sede Elementi Creativi nella sede di via Tommaso Natale, 78/e (di fronte villa Boscogrande).