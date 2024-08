Piero Pelù e Manu Chao in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria

L'ex frontman dei Litfiba è pronto a tornare sul palco

BAGHERIA (PALERMO) – Dopo oltre un anno di stop forzato, Piero Pelù torna finalmente alla musica e lo fa annunciando l’uscita del suo nuovo album, “Deserti“, e il ritorno sul palco dopo la cancellazione del tour dello scorso anno a causa dei problemi legati agli acufeni.

Il Deserti tour di Piero Pelù farà tappa il 18 agosto a Bagheria (Palermo) al Piccolo Parco Urbano. La data, spostata dal 17 agosto al 18 agosto (i biglietti acquistati restano validi) è organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria.

Sul palco Piero Pelù sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Il Deserti tour di Piero Pelù è organizzato e prodotto da Friends and Partners Piero Pelù, che durante tutta la sua carriera è sempre stato in prima linea sostenendo battaglie sociali, politiche e ambientali, è felice di annunciare che per questo nuovo viaggio ha scelto di sostenere Emergency, l’associazione fondata da Gino Strada e Teresa Sarti con cui già in passato aveva portato avanti diverse iniziative tra cui il singolo “Il mio nome è mai più” con Luciano Ligabue e Jovanotti che proprio quest’anno compie 25 anni.

Il piccolo parco urbano ospiterà anche il concerto di Manu Chao. Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza, è pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste in un’unica data siciliana il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria.

Il concerto, con l’opening act degli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop, è organizzato da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti, Molly Arts Live, I Candelai e Beatfull Extra Da Me Gustas Tu a Bongo bong, passando dalla consacrazione di Clandestino, Desaparecido e Je ne t’aime plus: tutti, da giovani e meno, ci siamo scatenati sulle note dei ritmi irresistibili del cantautore ispano-francese, tra strizzate d’occhio al rap, al reggae e alla musica iberica. Non a caso, Chao ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia, in cui sono avvenuti alcuni dei suoi show più memorabili.