Acireale, Pietrangelo Buttafuoco presenta la ‘Rivista della Biennale’

Nel contesto del "Mese della Cultura"

ACIREALE (CATANIA) – Il prossimo appuntamento d’eccezione del Mese della Cultura, è in programma domani, martedì 25 marzo alle ore 18.00, presso la Sala C. Cosentini della Biblioteca Zelantea, via Marchese di Sangiuliano 17.

Buttafuoco, uno dei più vivaci intellettuali italiani, scrittore e giornalista, voce fuori dal coro e pensiero critico spesso originale e dissonante, è dallo scorso anno presidente della fondazione Biennale di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane.

La Rivista torna dopo 53 anni in versione cartacea e a cadenza trimestrale, con l’intento di far dialogare le discipline proprie della Biennale di Venezia – arte, architettura, cinema, danza, musica, teatro, ma anche moda, scienza, poesia, letteratura, antropologia.

L’incontro prevede la presentazione del progetto della Rivista da parte di Debora Rossi, responsabile dell’Archivio Storico della Biennale e Direttore editoriale della Rivista, e gli interventi di Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia, e Nicola D’Agostino.

Con i saluti di Enzo Di Mauro, Assessore alle Attività Culturali di Acireale, e Roberto Barbagallo, Sindaco di Acireale.

La Biennale di Venezia è considerata la più importante fondazione culturale nel suo genere in Italia e fra le più rilevanti al mondo. Attiva prevalentemente nelle arti figurative, ma anche nella musica, nel cinema, nel teatro, nell’architettura e nella danza. Dal 1895 organizza l’Esposizione internazionale d’arte di Venezia, con cadenza biennale e altre esposizioni multidisciplinari dedicate a Musica, Cinema, Teatro, Architettura e Danza.

Marzo il “Mese della Cultura” è un contenitore di eventi organizzato dalla Città di Acireale, in collaborazione con la Diocesi di Acireale, l’Accademia dei Dafnici e degli Zelanti, la Fondazione Bellini, la Pro Loco e tante associazioni culturali e con il sostegno della Regione Siciliana. Il “Mese della Cultura” fa parte del programma annuale Acireale E2025.

Oggi, lunedì 24 marzo alle ore 18.00 nel Centro culturale Pinella Musmeci alla Villa Belvedere, è in programma la presentazione del libro “Un presidente visionario Rino Nicolosi, un siciliano che guardava oltre”. L’autore Giovanni Burtone dialogherà con l’avvocato acese Enzo Mellia.