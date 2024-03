Pietre, bottiglie e carrelli lanciati contro i carabinieri allo Zen

A Palermo 24 ore di guerriglia urbana

PALERMO – Manca un episodio, ed è avvenuto allo Zen, nel racconto delle 24 ore di guerriglia urbana a Palermo per arginare la folle usanza delle vampe di San Giuseppe accese in strada.

Lunedì sera, intorno alle 22, i carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti in via Sandro Pertini. Alcuni bidoni piazzati sull’asfalto bloccavano il passaggio delle gazzelle.

Decine di persone, per la stragrande maggioranza minorenni, hanno preso di mira i militari. Gli hanno lanciato contro di tutto: dalle pietre ai carrelli della spesa. La sassaiola ha colpito anche alcune auto di cittadini.

L’agguato a Brancaccio ai danni dei vigili urbani, quello in via Carmelo Lazzaro, nei pressi del civico, le bottiglie lanciate all’Albergheria contro la polizia, l’episodio dello Zen contro i carabinieri, gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere le vampe in più punti della città: sono state 24 ore di fuoco, violenza e inciviltà.