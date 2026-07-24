L'aereo era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia

Un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia, ha effettuato un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Milano Malpensa dopo che uno dei due piloti si è sentito male durante il volo. L’allarme è stato lanciato alle 4.05. Lo scalo lombardo ha attivato il protocollo previsto per le emergenze, predisponendo l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Nessun passeggero è rimasto ferito.

Pilota si sente male a 36 mila piedi

Stando a quanto riporta “Today”, il comandante avrebbe accusato il malore quando il velivolo aveva raggiunto la quota di 36 mila piedi, pari a circa 10.970 metri. In quel momento, il Boeing stava sorvolando il mar Ligure, all’incirca all’altezza di Livorno, a nord della Corsica.

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Richiesto un atterraggio prioritario

L’equipaggio ha dichiarato immediatamente lo stato di emergenza, chiedendo di poter atterrare nel più breve tempo possibile nello scalo disponibile più vicino. La gestione del traffico aereo ha quindi autorizzato il dirottamento del volo verso Milano Malpensa. La torre di controllo ha subito fatto scattare il piano di emergenza aeroportuale.

I soccorsi a Malpensa

In attesa dell’arrivo dell’aereo sono stati mobilitati i mezzi di emergenza presenti nello scalo. A bordo pista sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al personale sanitario, con due automediche e due ambulanze pronte ad assistere l’equipaggio e gli eventuali passeggeri che ne avessero avuto bisogno.

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