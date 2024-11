Pioggia e detriti bloccano la Statale 118, riaperta dopo diverse ore

La frana ha bloccato l'intera carreggiata

CORLEONE (PALERMO) – La pioggia che nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, si è abbattuta su Palermo e provincia, ha causato diversi disagi.

La statale 118 è stata temporaneamente chiusa perché invasa da fango e dai detriti portati dalla pioggia violenta di ieri e solo nella notte è stata ripulita da una ditta incaricata dal comune.

Il fronte di frana per 200 metri ha bloccato le carreggiate in entrambe le direzioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco a liberare diversi automobilisti rimasti impantanati in strada. Non ci sono stati feriti. Nella zona sono arrivati agenti di polizia, carabinieri, personale della protezione civili, operai dell’Anas.