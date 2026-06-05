Presidente Ars: "Già al lavoro per la celebrazioni in Sicilia"

La Rai dedicherà nuovamente spazio alla figura di Pippo Baudo in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita. Sabato 6 giugno, alle 17 su Raiuno, andrà in onda il documentario realizzato da Leonardo Metalli, un omaggio al celebre conduttore che prende le mosse dalla Sicilia, terra alla quale Baudo è sempre rimasto profondamente legato.

Pippo Baudo, il ringraziamento di Galvagno alla Rai

La decisione dell’emittente pubblica è stata salutata con favore dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno. “E’ con sincero apprezzamento che ringrazio i vertici della Rai per avere deciso di onorare ancora una volta la memoria di Pippo Baudo, in occasione dei 90 anni dalla nascita del presentatore, riprogrammando per domani alle 17,00 su Raiuno, il documentario di Leonardo Metalli che proprio dalla Sicilia celebra il compleanno speciale di un uomo straordinario”, ha dichiarato.

“Lo celebreremo al meglio nei prossimi mesi”

Galvagno ha inoltre sottolineato come il richiamo da lui lanciato nei giorni scorsi durante Etna Comics abbia già trovato riscontro nel mondo dello spettacolo e della televisione, aprendo la strada a ulteriori iniziative dedicate alla memoria del conduttore.

“Stiamo già lavorando ad alcune iniziative di assoluto rilievo da sviluppare nei prossimi mesi per celebrare al meglio un uomo che della sicilianità ne ha fatto un tratto distintivo – ha anticipato – Faremo così la nostra parte nel ricordare colui il quale ha caratterizzato il mondo della televisione italiana contribuendo anche a diffondere la cultura dell’Isola nel resto della Nazione”. Pippo Baudo è scomparso il 16 agosto 2025 all’età di 89 anni.