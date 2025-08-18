Pippo Baudo, le mogli, i figli, gli amori di una vita

Il volto privato del conduttore siciliano

Pippo Baudo non è stato soltanto un’icona della televisione italiana, ma anche un uomo che ha vissuto relazioni intense e durature con alcune delle donne più affascinanti del mondo dello spettacolo. Dai primi amori giovanili alle storie finite sotto i riflettori, il conduttore siciliano ha sempre gestito le questioni di cuore con discrezione e signorilità.

Le storie con Alida Chelli e Adriana Russo

Pippo Baudo ha vissuto una lunga e chiacchierata relazione con Alida Chelli, attrice e cantante dal fascino magnetico. Un legame intenso, vissuto negli anni Settanta, segnato da forti passioni e altrettante divergenze che lasciò comunque un’impronta importante nella sua vita.

Successivamente il conduttore ha avuto una storia con Adriana Russo, anche lei attrice, con cui condivise palcoscenici e momenti privati sotto lo sguardo attento della cronaca rosa. Tuttavia, la liaison non ebbe lunga durata.

Pippo Baudo (Foto da video)

Il matrimonio con Katia Ricciarelli

La storia più significativa di Pippo Baudo è senza dubbio quella con Katia Ricciarelli, celebre soprano che sposò nel 1986 in seconde nozze a Militello in Val di Catania. Insieme formarono una delle coppie più seguite e amate dal pubblico, anche per il connubio tra due mondi diversi ma complementari: la musica lirica e la televisione.

Il loro matrimonio durò 18 anni fino alla separazione avvenuta nel 2004. Dopo un lungo periodo di silenzi e gelo, un incontro casuale all’Arena di Verona segnò la riconciliazione tra i due ex coniugi. Una svolta inaspettata che rese felice Katia Ricciarelli, la quale in diverse interviste aveva confessato di aver molto sofferto per i contrasti che l’avevano allontanata dal celebre presentatore.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (Foto da video)

Il rapporto con le donne

Al di là degli amori, il rapporto di Pippo Baudo con le donne è sempre stato improntato alla galanteria e al rispetto. Nella memoria collettiva resta non solo come compagno di vita di alcune figure iconiche, ma anche come talent scout e mentore di numerose artiste che hanno trovato nella sua televisione un trampolino di lancio.

Il presentatore ha saputo riconoscere e valorizzare il talento femminile. Oggi, ricordando la sua lunga vita, emerge il ritratto di un uomo che ha saputo amare con intensità e discrezione, senza mai trasformare i suoi rapporti privati in spettacolo.

Chi sono e cosa fanno i figli di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha avuto due figli. Tiziana, che è stata sua segretaria e assistente e con la quale aveva un rapporto simbiotico, è nata nel 1970 dal primo matrimonio con Angela Lippi. Collabora da più di 20 anni con RTL 102.5, dov’è responsabile delle pubbliche relazioni e dell’organizzazione di eventi. È sposata con lo speaker radiofonico Mirko Mengozzi e ha due figli, i gemelli Nicholas e Nicole, venuti al mondo nel 2010.

Alessandro, il primogenito del presentatore, è invece nato nel 1962 dalla relazione segreta con Mirella Adinolfi. Il conduttore siciliano lo ha riconosciuto nel 1996 dopo una breve vicenda legale. Alla nascita di Alessandro, Mirella Adinolfi era sposata e non erano tempi facili in quanto il divorzio era ancora illegale.

Alessandro, figlio di Pippo Baudo (Foto da video)

Perché il conduttore non ha riconosciuto subito il figlio

Pippo Baudo spiegò al settimanale “Gente” perché inizialmente non poté riconoscere suo figlio: “Per l’adulterio era prevista la galera. Non potevamo conciliare la sua condizione di moglie e madre con la nostra relazione. Rimase con il marito e io accettai la sua decisione. Non avevo mezzi economici, né un lavoro stabile, che futuro potevo darle?”.

Il presentatore frequentò di nascosto il figlio fino ai 4 anni. Il bambino lo considerava una sorta di zio. Poi la famiglia di Alessandro si trasferì in Australia. Pippo Baudo raccontò che a quel punto ebbe paura di averlo perso per sempre ma, quando il marito si ammalò, Mirella Adinolfi ritenne opportuno dire la verità al figlio.

Alessandro fa il musicista e ha un figlio, Sean, che lo ha reso due volte nonno. Nel 2022 aveva lasciato l’Australia e si era trasferito in Italia per stare vicino al padre.

